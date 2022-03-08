Железнодорожники эвакуировали уже 1,7 миллиона человек: мощные фото

В Украине продолжают эвакуировать местных жителей из опасных для них мест. В частности, этим занимается Укрзализныця.

Железнодорожникам удалось эвакуировать уже 1,7 миллиона человек. В то же время сами работники рискуют своей жизнью, но спасают миллионы других.

Внимание Из Харькова поездами удалось эвакуировать уже более 600 тысяч человек

"Мы безгранично благодарны всем тем, кто работает в поездах, депо, составляет графики, ремонтирует инфраструктуру и подвижной состав. Мы благодарны нашим железнодорожникам, которые производят ежи и защищают Украину", – отметили в Укрзализныце.

И добавили, что, к сожалению, сейчас все вынуждены жертвовать комфортом. Однако главная цель – дать возможность уехать из-под обстрелов всем желающим.

К слову, "Укрзализныця" организовала множество эвакуационных рейсов по Украине. С расписанием на 8 марта вы можете ознакомиться по ссылке.



Железнодорожники эвакуируют людей / Фото Укрзализници



Эвакуация Укрзализныцей / Фото Укрзализныци



Работники рискуют своей жизнью / Фото Укрзализници

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