Железнодорожное сообщение между Киевом и Одессой частично восстановили

В Одесской области частично восстановили движение поездов. По состоянию на 4 июля там завершился ремонт участка возле станции Веселый Кут.

Здесь, за сто километров от Одессы, накануне произошла масштабная авария. С рельсов слетело 14 вагонов грузового поезда. Раздробило 100 метров путей.

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Ликвидировать последствия аварии сразу взялись ремонтные бригады. Они работали всю ночь. По словам специалистов, вероятная причина аварии — изношенность рельсов или неисправность вагона.

Большинство пассажирских поездов, маршруты которых здесь пролегают, сейчас пускают в объезд. Они могут опаздывать даже до 8 часов.

Планируем сегодня (4 июля – 24 канал) полностью открыть движение. В результате инцидента, слава Богу, никто не пострадал из людей. Опасных грузов в поезде не было. Доставили всех пассажиров к станции назначения. Тем пассажирам, которые отказались и не захотели путешествовать, учитывая форс-мажорную ситуацию, "Укрзализныця" полностью вернула деньги за билеты,

– прокомментировал заместитель директора департамента пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан.

Видео: комментарий по восстановлению движения поездов в Одесской области