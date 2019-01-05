"Железнодорожное сообщение Украины с РФ все равно прекратится": Омелян назвал две причины

Железнодорожное сообщение между Украиной и Российской Федерацией будет прекращено или решением правительства, или из-за того, что по факту украинцы перестанут ездить в РФ.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью телеканалу ZIK.

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Мы действительно инициировали прекращение железнодорожного пассажирского сообщения с Российской Федерацией. Пока этот вопрос не финализировано на уровне Кабмина,

– заявил чиновник.

По его словам, благодаря министерству и "Укрзализныци", в 2018 году впервые поток пассажиров в западном направлении был выше, чем в восточном.

Министр отметил, что по оценкам Мининфраструктуры, количество поездок граждан Украины железнодорожным транспортом в Россию "неумолимо сокращается".

"Поэтому оно будет прекращено так или иначе – или решением правительства, или по факту никто не будет ездить", – отметил Омелян.

Напомним, в августе 2018 года в Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией. Глава ведомства Владимир Омелян подписал соответствующий документ. По его словам, это ответ Украины на действия агрессора, который препятствует судоходству в Азовском и Черном морях.