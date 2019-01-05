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      "Железнодорожное сообщение Украины с РФ все равно прекратится": Омелян назвал две причины

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      Омелян уверен, что железнодорожное сообщение Украины с РФ так или иначе прекратится
      Омелян уверен, что железнодорожное сообщение Украины с РФ так или иначе прекратится / Фото из открытых источников

      Железнодорожное сообщение между Украиной и Российской Федерацией будет прекращено или решением правительства, или из-за того, что по факту украинцы перестанут ездить в РФ.

      Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью телеканалу ZIK.

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      Мы действительно инициировали прекращение железнодорожного пассажирского сообщения с Российской Федерацией. Пока этот вопрос не финализировано на уровне Кабмина,
      – заявил чиновник.

      По его словам, благодаря министерству и "Укрзализныци", в 2018 году впервые поток пассажиров в западном направлении был выше, чем в восточном.

      Министр отметил, что по оценкам Мининфраструктуры, количество поездок граждан Украины железнодорожным транспортом в Россию "неумолимо сокращается".

      "Поэтому оно будет прекращено так или иначе – или решением правительства, или по факту никто не будет ездить", – отметил Омелян.

      Напомним, в августе 2018 года в Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией. Глава ведомства Владимир Омелян подписал соответствующий документ. По его словам, это ответ Украины на действия агрессора, который препятствует судоходству в Азовском и Черном морях.

       

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Министерство инфраструктуры Укрзализниця Железная дорога Новости России Владимир Омелян Отмена сообщения с Россией Новости политики
      Источник: 24 Канал
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