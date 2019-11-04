Железнодорожный вокзал в Киеве хотят передать инвесторам: что изменится

В правительстве намерены передать железнодорожный вокзал в Киеве инвесторам, чтобы увеличить доходность. Инвесторы должны построить торгово-развлекательные зоны и паркинги.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "РБК-Украина".

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По его словам, в передаче вокзала в концессию будет задействована система Prozorro.

Что такое концессия?Это договор о передаче государственных ресурсов, предприятий и других объектов во временное пользование иностранным фирмам, частным лицам или другим государствам.

Криклий также отметил, что не понимает, как вокзал получил 2 миллиона долларов убытков за прошлый год.

При том, что там невероятный пассажирский трафик и рядом McDonalds, который входит в топ-5 самых прибыльных в мире. То есть для McDonalds этот трафик приносит доход, а для вокзала – убытки,

– удивился министр.

Глава Мининфраструктуры сообщил, что потенциальные инвесторы должны делать на вокзалах торгово-развлекательные объекты и несколько уровней паркинга.

Он также выразил сомнение в том, что "Укрзализныця" даже с заемными средствами сможет реализовать эти проекты так, как это хотят в Мининфраструктуры.

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Отметим, что Укрзализныця планирует сократить 40-50% административного персонала и эти увольнения намерена начать уже в 2020 году. Компания избавляться исключительно непрофильных активов.

Что известно о концессии в Украине?Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии, предусматривающий условия привлечения частного капитала к управлению государственным имуществом. Соответствующий законопроект 3 октября одобрила Верховная Рада.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что применение механизма концессии позволит государству привлечь значительные частные инвестиции для модернизации и повышения эффективности использования инфраструктурных объектов. Среди них – морские и речные порты, автомобильные дороги, аэропорты, вокзалы и другие объекты госсобственности. Принятый Радой документ предусматривает возможность, в частности, предоставления неденежной поддержки инвесторам.