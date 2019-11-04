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      Железнодорожный вокзал в Киеве хотят передать инвесторам: что изменится

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      Железнодорожный вокзал в Киеве
      Железнодорожный вокзал в Киеве / Shutterstock

      В правительстве намерены передать железнодорожный вокзал в Киеве инвесторам, чтобы увеличить доходность. Инвесторы должны построить торгово-развлекательные зоны и паркинги.

      Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "РБК-Украина".

      К теме: Концессии в Украине: станет ли государство надежным партнером бизнеса?

      По его словам, в передаче вокзала в концессию будет задействована система Prozorro.

      Что такое концессия?Это договор о передаче государственных ресурсов, предприятий и других объектов во временное пользование иностранным фирмам, частным лицам или другим государствам.

      Криклий также отметил, что не понимает, как вокзал получил 2 миллиона долларов убытков за прошлый год.

      При том, что там невероятный пассажирский трафик и рядом McDonalds, который входит в топ-5 самых прибыльных в мире. То есть для McDonalds этот трафик приносит доход, а для вокзала – убытки,
      – удивился министр.

      Глава Мининфраструктуры сообщил, что потенциальные инвесторы должны делать на вокзалах торгово-развлекательные объекты и несколько уровней паркинга.

      Он также выразил сомнение в том, что "Укрзализныця" даже с заемными средствами сможет реализовать эти проекты так, как это хотят в Мининфраструктуры.

      Это интересно: Дороги, аэропорты и порты: что может изменить закон о концессиях

      Отметим, что Укрзализныця планирует сократить 40-50% административного персонала и эти увольнения намерена начать уже в 2020 году. Компания избавляться исключительно непрофильных активов.

      Что известно о концессии в Украине?Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии, предусматривающий условия привлечения частного капитала к управлению государственным имуществом. Соответствующий законопроект 3 октября одобрила Верховная Рада.

      В пояснительной записке к законопроекту говорится, что применение механизма концессии позволит государству привлечь значительные частные инвестиции для модернизации и повышения эффективности использования инфраструктурных объектов. Среди них – морские и речные порты, автомобильные дороги, аэропорты, вокзалы и другие объекты госсобственности. Принятый Радой документ предусматривает возможность, в частности, предоставления неденежной поддержки инвесторам.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Министерство инфраструктуры Владислав Криклий Укрзализниця Новости Киева Инвестиции
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