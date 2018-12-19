"Укрзализныцей" можно пытать людей: как национальный перевозчик может преодолеть коррупцию

У "Укрзализныци" ежегодно возникают проблемы с билетами, как-будто для них приход новогодних праздников полная неожиданность. Уже не в первый раз она не может решить проблемы граждан, однако свои внутренние спорные ситуации – решает на отлично.

Об этом в программе "Что это было?" рассказала журналистка программы "Следствие.Инфо" Евгения Моторевская.

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Она подчеркнула, что национальный перевозчик уже не впервые проводит странные тендеры. Например, закупка знаков различия для руководства "Укрзализныци" стоила полмиллиона гривен. Кроме того, "Укрзализныця" довольно громко отгуляла корпоратив, на котором выступали украинские певцы, в частности Евгений Белозеров.

"Укрзализныця" всегда была так называемой "Дойна коровой" для каждого клана, который приходил к власти. В 2002 году за ее средства построили резиденцию для Кучмы в Гуте на Ивано-Франковщине,

– сказал ведущий программы "Что это было?" Сергей Лещенко.



Резиденция в Гуте

Он добавил, что вместо того, чтобы использовать эти деньги на нужды граждан, например, закупить новые вагоны или локомотивы, руководство построило государственную резиденцию, которой президент пользуется раз в год.

Изменить это можно только системными и долговременными шагами, которые должны начаться с назначения полноценного руководителя. Ведь с исполняющего обязанности нет никакого спроса, он не несет никакой ответственности,

– отметил Лещенко.

Евгения Моторевська отметила, что о коррупции в "Укрзализныце" говорят открыто. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в публичном заявлении сказал, что из-за коррупции национальный перевозчик ежегодно теряет 15 миллиардов гривен.



Министр инфраструктуры Владимир Омелян

По информации НАБУ, тендеры на закупки "Укрзализныци" завышены на 30-40%. Кроме того, эти закупки происходят за бюджетные средства.

"Укрзализныця" – это зеркало, в котором мы видим современную Украину. Где-то, возможно, и симпатичная, но где-то и уродливая. К сожалению, без системных и глубоких реформ мы никуда не двинемся, поэтому надо начинать их как можно быстрее,

– добавил Лещенко.

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