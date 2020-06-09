Перед смертью выгнали на улицу, – жена волонтера Панича о конфликте в больнице
Жена погибшего волонтера АТО Виталия Барина рассказала о том, как к нему относились в больнице. Она заявила, что ее мужа выписали из реанимации принудительно.
У Виталия Панича был конфликт с врачами, рассказала его жена, сообщает 5 канал.
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Госпитализация волонтера
Все началось с того, что у волонтера температура поднялась под 39, была ужасная головная боль и слабость. Однако врачи рекомендовали лечиться дома.
Мужчине становилось хуже, родные настаивали на госпитализации. Рентген показал пневмонию. Панича перевели в реанимацию.
По словам волонтера и главы правления ОО "Инициатива +" Валентины Варавы, коронавирус у него не подтвердили.
Конфликт с врачами
Жена Панича рассказывает, что в больнице у ее мужа случился конфликт с врачами. Причина – он отказался от некоторых манипуляций. После этого ему не позволили подогреть еду в микроволновке. Медики объяснили, что больные не имеют права ею пользоваться.
Впоследствии Виталия без соответствующих документов выписали из больницы.
Температуры у него не было. Пневмония, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, врач отказался ставить ему капельницу,
– рассказала жена.
Принудительная выписка и ухудшение состояния
По ее словам, мужчине просто открыли дверь из палаты реанимации и выставили на улицу. Дома волонтеру снова стало хуже. Родные повторно вызвали скорую, его госпитализировали. А через день – 7 июня – он умер.
Жена убеждена, что врачи не имели права его выписывать.
Исчезновение вещей и документов
После смерти Виталия его жена приехала с родственниками в больницу, чтобы забрать тело. Там сказали, что это невозможно, потому что его вещи и документы исчезли.
Синей сумки с вещами, паспорта, кода, пенсионного удостоверения, то есть вообще ничего нет. Ну и нет пяти тысяч гривен, и нет телефона,
– рассказала Валентина Варава.
Сначала медики категорически отказали жене в ознакомлении с медицинскими документами. Впоследствии полиция провела там следственные действия.