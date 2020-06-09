Жена погибшего волонтера АТО Виталия Барина рассказала о том, как к нему относились в больнице. Она заявила, что ее мужа выписали из реанимации принудительно.

У Виталия Панича был конфликт с врачами, рассказала его жена, сообщает 5 канал.

Узнайте больше Умер известный волонтер Виталий Панич: неизвестные обокрали его после смерти

Госпитализация волонтера

Все началось с того, что у волонтера температура поднялась под 39, была ужасная головная боль и слабость. Однако врачи рекомендовали лечиться дома.

Мужчине становилось хуже, родные настаивали на госпитализации. Рентген показал пневмонию. Панича перевели в реанимацию.

По словам волонтера и главы правления ОО "Инициатива +" Валентины Варавы, коронавирус у него не подтвердили.

Конфликт с врачами

Жена Панича рассказывает, что в больнице у ее мужа случился конфликт с врачами. Причина – он отказался от некоторых манипуляций. После этого ему не позволили подогреть еду в микроволновке. Медики объяснили, что больные не имеют права ею пользоваться.

Впоследствии Виталия без соответствующих документов выписали из больницы.

Температуры у него не было. Пневмония, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, врач отказался ставить ему капельницу,

– рассказала жена.

Принудительная выписка и ухудшение состояния

По ее словам, мужчине просто открыли дверь из палаты реанимации и выставили на улицу. Дома волонтеру снова стало хуже. Родные повторно вызвали скорую, его госпитализировали. А через день – 7 июня – он умер.

Жена убеждена, что врачи не имели права его выписывать.

Исчезновение вещей и документов

После смерти Виталия его жена приехала с родственниками в больницу, чтобы забрать тело. Там сказали, что это невозможно, потому что его вещи и документы исчезли.

Синей сумки с вещами, паспорта, кода, пенсионного удостоверения, то есть вообще ничего нет. Ну и нет пяти тысяч гривен, и нет телефона,

– рассказала Валентина Варава.

Сначала медики категорически отказали жене в ознакомлении с медицинскими документами. Впоследствии полиция провела там следственные действия.