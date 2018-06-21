Жена – супергерой: Энрике Иглесиас рассказал об отцовстве

Испанский певец Энрике Иглесиас поделился тем, как они с женой Анной Курниковой справляются с новыми обязанностями родителей двоих близнецов.

Об этом исполнитель рассказал в интервью испанскому изданию "HOLA!".

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Это невероятно! Много кто меня спрашивает, как это – воспитывать двоих детей, если и с одним ребенком так тяжело? На это я отвечаю, что настоящий супергерой в нашей семье – Анна. Она единственная в своем роде. Николас и Люси – мои первые дети, поэтому я не знаю разницы между воспитанием одного или двух детей,

– заявил Энрике Иглесиас.

Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 24 Кві 2018 р. о 2:24 PDT

Певец отметил, что прежде всего он хочет быть хорошим отцом и достойно воспитать близнецов здоровыми и счастливыми.

Смотрите трогательное видео, которое показал Энрике Иглесиас:

Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 4 Бер 2018 р. о 8:04 PST

Напомним, у Иглесиаса и Курниковой родились мальчик и девочка, которых назвали Николасом и Люси. По неофициальной информации, роды прошли 16 декабря 2017 года в одной из клиник Майами.