Жена Андрея Ярмоленко показала соблазнительные фото с отдыха на Мальдивах

Семья украинского футболиста Андрея Ярмоленко сейчас отдыхает на Мальдивах. Жена Инна Ярмоленко активно распространяет яркие фото в соцсетях.

Об этом женщина рассказала на своей странице в Instagram.

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"Мой любимый фотограф Андрей Ярмоленко. Хорошо, когда муж – мастер на все руки", – прокомментировала фото жена Ярмоленко.

Инна Ярмоленко демонстрирует поклонникам прекрасную фигуру. Вместе с тем, Андрей и Инна Ярмоленко поехали на отдых только вдвоем, так как на фото детей супругов нет.

"Рай на земле точно здесь", – добавляет она.

Андрей Ярмоленко с женой на отдыхе / Instagram