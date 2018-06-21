Жена Андрея Ярмоленко показала соблазнительные фото с отдыха на Мальдивах
Семья украинского футболиста Андрея Ярмоленко сейчас отдыхает на Мальдивах. Жена Инна Ярмоленко активно распространяет яркие фото в соцсетях.
Об этом женщина рассказала на своей странице в Instagram.
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"Мой любимый фотограф Андрей Ярмоленко. Хорошо, когда муж – мастер на все руки", – прокомментировала фото жена Ярмоленко.
Инна Ярмоленко демонстрирует поклонникам прекрасную фигуру. Вместе с тем, Андрей и Инна Ярмоленко поехали на отдых только вдвоем, так как на фото детей супругов нет.
"Рай на земле точно здесь", – добавляет она.
Андрей Ярмоленко с женой на отдыхе / Instagram
Источник: 24 Канал
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