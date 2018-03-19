Жена Дмитрия Ступки показала пресс и призналась, сколько весит

Супруга актера Дмитрия Ступки, телеведущая Полина Логунова в очередной раз похвасталась своим телом в Instagram.

Логунова поделилась снимком пресса и написала, сколько весит. Полину не раз обвиняли пользователи сети в худобе. По словам девушки, она весит 55 килограмм при росте 170 см.

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"Мои 55 кг, рост 170. Оказывается, важна цифра на весах, а не отражение в зеркале или состояние здоровья, не для всех, но такие уникальные люди еще есть", – написала Логунова.

Допис, поширений Polina Logunova (@polinalogunova) 18 Бер 2018 р. о 2:00 PDT

Напомним, в апреле 2017 года жена Ступки родила первого ребенка – дочь Богдану. Молодая мама упорно начала работать над фигурой и очень скоро стала стройнее, чем до беременности.

Допис, поширений Polina Logunova (@polinalogunova) 12 Лют 2018 р. о 12:25 PST