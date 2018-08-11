Жена Джейми Дорнана подогрела слухи о третьей беременности: фото

Жена известного голливудского актера Джейми Дорнана Амелия Уорнер засветила округлившийся живот во время отдыха в Италии, после чего СМИ заговорили о возможной беременности жены звезды "50 оттенков серого".

Папарацци поймали звездную пару в итальянском городе Нерано во время ланча и морской прогулки.

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Отметим, что Джейми Дорнан и его жена Амелия Уорнер поехали отдыхать без детей – 4-летней Атанас Далчев и 2-летней Элвы.

Фанаты сразу заметили, как существенно изменилась фигура Амелии Уорнер. Однако официальные представители пока ничего не заявляли о беременности жены актера.

Допис, поширений (@a_procura_do_contrato) 8 Сер 2018 р. о 9:42 PDT



Джейми Дорнан и Амелия Уорнер / Фото: Instagram @ameliawarnerofficial



Джейми Дорнан и Амелия Уорнер / Фото: Instagram @ameliawarnerofficial