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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Жена Джейми Дорнана подогрела слухи о третьей беременности: фото

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Джейми Дорнан и Амелия Уорнер
Джейми Дорнан и Амелия Уорнер / Фото из открытых источников

Жена известного голливудского актера Джейми Дорнана Амелия Уорнер засветила округлившийся живот во время отдыха в Италии, после чего СМИ заговорили о возможной беременности жены звезды "50 оттенков серого".

Папарацци поймали звездную пару в итальянском городе Нерано во время ланча и морской прогулки.

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Отметим, что Джейми Дорнан и его жена Амелия Уорнер поехали отдыхать без детей – 4-летней Атанас Далчев и 2-летней Элвы.

Фанаты сразу заметили, как существенно изменилась фигура Амелии Уорнер. Однако официальные представители пока ничего не заявляли о беременности жены актера.

Джеймі Дорнан та Амелія Уорнер
Джейми Дорнан и Амелия Уорнер / Фото: Instagram @ameliawarnerofficial

Джеймі Дорнан та Амелія Уорнер
Джейми Дорнан и Амелия Уорнер / Фото: Instagram @ameliawarnerofficial

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные романы Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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