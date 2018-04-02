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Жена Джорджа Клуни продемонстрировала изысканный образ в стиле Chanel: фото

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Стильный образ Амаль Клуни
Стильный образ Амаль Клуни

Британская правозащитница Амаль Клуни, которая является женой популярного голливудского актера, засветила милый и элегантный наряд. Изысканный образ очень напоминал знаменитые костюмы-букле от Chanel.

Как известно, популярный бренд гордится первым костюмом из твида и букле, которые представили в 1923 году, сообщает Vouge.. Наряд уже вошел в историю мировой моды и является своеобразной визитной карточкой Chanel. Одежда, которую сначала остро критиковали журналисты, засветилась в популярных фильмах "Под покровом ночи", "Синий жасмин" и "Боккаччо-70", что придало кинолентам легкого шарма.

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На первый взгляд, костюм-букле является уже пережитком и подходит людям старшего возраста. Однако стилисты утверждают, что это не так. Одежда Chanel удачно сочетается с ботфортами и даже кроссовками.

Но лучше к костюму подходят туфли-лодочки, которые создают удивительную гармонию. Именно в таком стиле появилась на улице Нью-Йорка адвокат Амаль Клуни. Светлый костюм жена голливудского актера соединила с обувью на каблуке, дополнив стильный образ очками и сумкой от Roger Vivier. Яркая помада и роскошные волнистые волосы очень шли известной правозащитнице.

Стильный и эффектный образ Амаль Клуни в очередной раз подтвердил, что костюмы Chanel не могут устареть.

Амаль Клуни показала стильный образ

Амаль Клуни одела костюм от Chanеl

Роскошная Амаль Клуни

Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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