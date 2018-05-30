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Жена футболиста "Динамо" Николая Морозюка засветила свои прелести на пляже: горячие фото (18+)

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Ирина Морозюк и Николай Морозюк
Ирина Морозюк и Николай Морозюк / Instagram

Ирина Морозюк, сексапильная жена футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка, в очередной раз показала свои прелести своим поклонникам.

Жена полузащитника "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка Ирина, которая недавно порадовала поклонников пикантными фото и видео в купальнике, поделилась новыми горячими кадрами в своем Instagram.

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Снимки, которые девушка разместила в своем Instagram, сделанные во время отдыха в Турции.


Ирина Морозюк

На одном из фото Ирина позирует перед зеркалом в блестящем бикини, демонстрируя свою подтянутую фигуру.


Ирина Морозюк

Отметим, Ирина Морозюк любит выставлять похожие фотографии и говорит, что ее мужу это нравится.

"Людям интересны грудь и ягодицы. Никому не интересно увидеть тебя, такую милую девочку, которая работает в офисе, за цветочками ухаживает, котиков и собачек кормит. Интересно – когда поют дурацкую песню или дают откровенные фото", – объяснила она в одном из интервью свою популярность в сети.

Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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