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      Жена генпрокурора Луценко вытолкала беременную журналистку из-за неудобного вопроса

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      Жена Луценко вытолкала беременную журналистку за неудобный вопрос
      Жена Луценко вытолкала беременную журналистку за неудобный вопрос / Screenshot

      Жена Юрия Луценко народный депутат Ирина Луценко вытолкала журналистку 24 канала из-за неудобного вопроса относительно нецензурной лексики генпрокурора Украины.

      Скандал вокруг ругани Юрия Луценко разгорелся в начале недели во время его выступления в парламенте.

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      Тогда генеральный прокурор назвал народного депутата Егора Соболева "недорослью". И употребил еще несколько оскорбительных и нецензурных слов в его адрес. Они спровоцировали волну возмущения в парламенте.

      Видео лайки генпрокурора Луценко

      Журналистка 24 канала Татьяна Шевченко решила поинтересоваться у жены генпрокурора относительно оскорбительных высказываний ее мужа. Ирина Луценко толкнула журналистку, которая, кстати, беременна, и сбежала из кулуаров.

      Видео, как Ирина Луценко вытолкала журналистку

      Видео о том, какие ошибки сделал Луценко на посту генпрокурора

      Напомним, во вторник, 6 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке. Об этом он сказал во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко ГПУ Медиа СМИ журналисты Ирина Луценко
      Источник: 24 канал
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