Жена генпрокурора Луценко вытолкала беременную журналистку из-за неудобного вопроса

Жена Юрия Луценко народный депутат Ирина Луценко вытолкала журналистку 24 канала из-за неудобного вопроса относительно нецензурной лексики генпрокурора Украины.

Скандал вокруг ругани Юрия Луценко разгорелся в начале недели во время его выступления в парламенте.

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Тогда генеральный прокурор назвал народного депутата Егора Соболева "недорослью". И употребил еще несколько оскорбительных и нецензурных слов в его адрес. Они спровоцировали волну возмущения в парламенте.

Видео лайки генпрокурора Луценко

Журналистка 24 канала Татьяна Шевченко решила поинтересоваться у жены генпрокурора относительно оскорбительных высказываний ее мужа. Ирина Луценко толкнула журналистку, которая, кстати, беременна, и сбежала из кулуаров.

Видео, как Ирина Луценко вытолкала журналистку

Видео о том, какие ошибки сделал Луценко на посту генпрокурора

Напомним, во вторник, 6 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке. Об этом он сказал во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.