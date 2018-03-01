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Жена Лещенко Топольская обнажилась для откровенного фотосета

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Анастасия Топольская обнажилась для откровенного фотосета
Анастасия Топольская обнажилась для откровенного фотосета / Коллаж сайта "24"

Ди-джей Анастасия Топольская, которая недавно кардинально сменила имидж, снялась топлес в яркой фотосессии.

Жена нардепа Верхвоной Рады Сергея Лещенко DJ Nastia предстала перед объективом известного фотографа Сони Плакидюк в интересном эксперименте, передает "ТаблоID".

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На фотографиях Анастасия Топольская позирует в разнообразных модных образах, и даже рискнула обнажить грудь, правда, немного прикрыв ее руками. Также на снимках любимая Лещенко примерила стильный парик и красную шляпу.

Дружина Лещенка Топольська оголилась для відвертого фотосету
Жена Лещенко Топольская оголилась для откровенного фотосета

Как призналась ди-джей, из-за постоянных гастролей она уже примерно два года не занимается спортом. Но это не мешает ей быть в отличной форме.

Интенсивный темп работы, отсутствие режима и правильного своевременного питания. А вообще "лучший" рецепт для похудения – это стресс и отсутствие сна. Вдохновляюсь только достижениями и осознанием того, где мне повезло побывать с такой профессией,
– говорит Настя Топольская.

Дружина Лещенка Топольська оголилась для відвертого фотосету
Жена Лещенко Топольская оголилась для откровенного фотосета

DJ Nastia знялась у весняній фотосесії
DJ Nastia снялась в весенней фотосессии

Анастасія Топольська оголила груди
Анастасия Топольская оголила грудь

DJ Nastia знялась у весняній фотосесії
DJ Nastia снялась в весенней фотосессии

Анастасія Топольська знялася топлес
Анастасия Топольская снялась топлес

DJ Nastia знялась у весняній фотосесії
DJ Nastia снялась в весенней фотосессии

Анастасія Топольська у брутальному образі
Анастасия Топольская в брутальном образе

Анастасія Топольська у брутальному образі
Анастасия Топольская в брутальном образе

Напомним, 9 сентября народный депутат Сергей Лещенко женился на ди-джее Анастасии Топольской. Кроме того, любимая Лещенко осенью 2017 года также снялась в необычной фотосессии.

Теги: LifeStyle Музыка Секс Сергей Лещенко
Источник: 24 Канал
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