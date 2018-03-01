Жена Лещенко Топольская обнажилась для откровенного фотосета

Ди-джей Анастасия Топольская, которая недавно кардинально сменила имидж, снялась топлес в яркой фотосессии.

Жена нардепа Верхвоной Рады Сергея Лещенко DJ Nastia предстала перед объективом известного фотографа Сони Плакидюк в интересном эксперименте, передает "ТаблоID".

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На фотографиях Анастасия Топольская позирует в разнообразных модных образах, и даже рискнула обнажить грудь, правда, немного прикрыв ее руками. Также на снимках любимая Лещенко примерила стильный парик и красную шляпу.



Жена Лещенко Топольская оголилась для откровенного фотосета

Как призналась ди-джей, из-за постоянных гастролей она уже примерно два года не занимается спортом. Но это не мешает ей быть в отличной форме.

Интенсивный темп работы, отсутствие режима и правильного своевременного питания. А вообще "лучший" рецепт для похудения – это стресс и отсутствие сна. Вдохновляюсь только достижениями и осознанием того, где мне повезло побывать с такой профессией,

– говорит Настя Топольская.



Жена Лещенко Топольская оголилась для откровенного фотосета



DJ Nastia снялась в весенней фотосессии



Анастасия Топольская оголила грудь



DJ Nastia снялась в весенней фотосессии



Анастасия Топольская снялась топлес



DJ Nastia снялась в весенней фотосессии



Анастасия Топольская в брутальном образе



Анастасия Топольская в брутальном образе

Напомним, 9 сентября народный депутат Сергей Лещенко женился на ди-джее Анастасии Топольской. Кроме того, любимая Лещенко осенью 2017 года также снялась в необычной фотосессии.