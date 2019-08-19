Сара Нетаньяху устроила скандал и выбросила кусок украинского каравая на землю: видео

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с официальным визитом прибыл в Киев. Во время полета в Киев жена политика Сара поссорилась с с экипажем. Позже Сара Нетаньяху выбросила кусок украинского каравая, которым ее угостили.

В самолете Сара Нетаньяху разругалась с экипажем, потому что с ней "ненадлежащим образом" поздоровались, пишет израильское издание Ynet.

Читайте также: Никакого неуважения: у Зеленского и Нетаньяху объяснили скандальный инцидент с хлебом

Женщина в гневе вскочила с кресла и пошла в кабину пилотов, но ее туда не пустили, что еще больше разозлило жену премьера. За 45 минут до посадки в Киеве командир корабля решил снова поздороваться с четой Нетаньяху на борту самолета.

Однако журналисты утверждают, что командир корабля поздоровался с Сарой Нетаньяху и перед взлетом, но она, вероятно, этого не расслышала. Второй раз имя жены премьера прозвучало более "акцентировано".

Обратите внимание! Это первый за 20 лет визит Биньямина Нетаньяху в Украину.

Однако на этом инциденты не закончились. Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали 3 девушки в традиционных украинских костюмах с караваем хлеба и солью. Премьер-министр Израиля отломил кусочек каравая, макнул в соль и надкусил.

После этого он передал ломтик жене. На видео видно, что женщина не стала чествовать украинскую традицию встречи гостей караваем. Она выбросила кусок хлеба, который ее просили попробовать. Кстати каравай хлеба и соль по обычаю славянских народов преподносят в знак большого уважения к тому, кого встречают во время торжественных церемоний.

Сара Нетаньяху выбросила кусок украинского каравая, который ее просили попробовать: видео