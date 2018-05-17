Жена Порошенко вместе с Трухановым вышила рушник: фото

Первая леди Украины Марина Порошенко 17 мая, в День вышиванки, посетила Одесскую область. Супруга президента привезла с собой Книгу Мира – специальное издание, в котором дети военнослужащих со всей Украины оставляют свои пожелания, которые составляют своеобразную детскую молитву за мир.

Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что в четверг свои записи в Книге Мира оставили дети одесских фронтовиков, учащиеся в Доброславской гимназии.

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"Дети хотят мира и спокойного будущего нашей стране и своим семьям. Эта книга призвана показать, что мы – мирная нация", – сказала Марина Порошенко.

После этого она вместе с детьми присоединилась к вышиванию семиметрового рушника "Солнечная Одесчина". На старинном полотне, которому более 100 лет, свои стежки оставили более 1500 рукодельниц. Присоединились к вышиванию и мэр Одессы Геннадий Труханов и губернатор Максим Степанов.

Отметим, что рушник вышивают уже 3 года.

В центре композиции – Дерево Жизни. Самый большой цветок символизирует Одессу. Вокруг – 6 меньших цветков. Это города областного подчинения: Измаил, Теплодар, Подольск, Южный, Черноморск, Белгород-Днестровский. Далее – 26 цветов по количеству районов,

– рассказала директор областного центра украинской культуры Валентина Витос.

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В конце встречи Степанов представил Марине Порошенко вышиванку с дизайнерскими одесскими мотивам в виде якоря.

Все фото: Думская