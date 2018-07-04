Жена президента ФФУ опровергла информацию о поздравлении России с победой над Испанией

Екатерина Чаус пояснила, что не имеет отношение к фейковой странице, на которой были размещены поздравления сборной России после победы над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Жена президента ФФУ Андрея Павелко Екатерина Чаус заявила о том, что Facebook-аккаунт, со страниц которого она якобы приветствовала российских футболистов, не имеет к нему никакого отношения. По ее словам она вообще не ведет страницы в Facebook.

"За три дня ни одни СМИ не попросили у меня личный комментарий по этому поводу. У меня вообще нет профиля в этой социальной сети Facebook. А все фото, которые там опубликованы, были собраны на просторах Интернета", – сказала она.

Читайте также: Павелко под прицелом: НАБУ начало расследование против президента ФФУ

На вопрос о том, кто по ее мнению создал аккаунт от ее имени и распространил таким образом фейкову новость, Чаус ответила, что некоторые мужчины так предпочитают нападать на женщин.

"Есть мужчины, которые в своих мужских разборках предпочитают нападать на женщин и детей. Все кто это видит, понимают с кем на самом деле имеют дело и делают выводы о низком моральном облике этих персонажей", – резюмировала она.