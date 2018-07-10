Жена скандального Романа Полански встала на защиту своего мужа

Актриса Эммануэль Сенье, находящаяся в браке с кинорежиссером Романом Полански почти 30 лет, поддержала своего мужа, которого обвинили в развращении несовершеннолетних, и отклонила приглашение стать членом киноакадемии США.

Об этом женщина заявила в открытом письме, которое обнародовало издание Le Journal du Dimanche.

Недавно Эммануэль получила приглашение от киноакадемии США, которая награждает "Оскаром", присоединиться к престижной организации. Но она отказалась, поскольку Полански исключили из состава Академии в начале мая этого года.

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Академия кинематографических искусств и наук предложила мне, вместе с другими актрисами, присоединиться к ней в интересах крайне необходимого феминизма. Как кто-то может усомниться в моей обеспокоенности вопросом равенства мужчин и женщин? Я всегда была феминисткой. Но как я могу проигнорировать тот факт, что несколько недель назад академия выгнала моего мужа Романа Полански? Та самая академия, которая в 2002 году вручила ему "Оскар" за фильм "Пианист". Удивительная амнезия,

– отметила в письме Сенье.



Роман Полански и Эммануэль Сенье

Верная жена Романа Полански добавила, что гордится своим легендарным мужем и любит его. Она также раскритиковала женщин, которые обвиняют ее мужа в домогательствах.



"В академии, наверное, думают, что я достаточно бесхарактерная и надменная, чтобы забыть, что уже 29 лет я замужем за одним из величайших кинорежиссеров. Я люблю его, он мой муж и отец моих детей. Из него сделали парию. И эти академики думают, что я должна пойти по пути славы просто за его спиной. Какое невыносимое лицемерие", – подытожила женщина.

Кто такой Роман Полански?Роман Полански является культовым режиссером, который за 84 года жизни создал ряд известных фильмов: "Пианист", "Китайский квартал", "Ребенок Розмари", "Резня" и другие. Однако кроме великого творчества, он получил славу голливудского насильника и педофила, которого неоднократно пыталась судить за совершенные преступления.