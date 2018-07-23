Жена Уилла Смита показала фигуру в бикини по просьбе мужа: пикантное фото

Джада Пинкетт-Смит, которая недавно призналась о проведении операции в интимном месте, показала свои стройные формы по просьбе мужа Уилла Смита.

Во время отдыха на роскошной яхте Уилл попросил Джаду на видео показать "себя", чтобы добавить себе подписчиков в Instagram.

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"Просто сейчас покажи себя для моего Instagram! Это прибавит мне фолловеров" – с иронией заявил актер в то время, как его жена спокойно сидела напротив и не поддавалась на провокации мужа.

Допис, поширений Will Smith (@willsmith) 22 Лип 2018 р. о 1:53 PDT

Через несколько минут в сети появилось все же фото обольстительной Джады Пинкетт-Смит, которая была "вынуждена" порадовать поклонников семьи.

"После того как Уилл Смит представил меня сумасшедшей в предыдущем видео, я должна была ему чем-то ответить", – написала она в своем Instagram, добавив сексуальное фото в желтом купальнике.

Допис, поширений Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith) 22 Лип 2018 р. о 1:57 PDT

Днем ранее она также опубликовала обнаженное фото, на котором она сидит на яхте, любуясь природой.