Жена Уилла Смита показала фигуру в бикини по просьбе мужа: пикантное фото
Джада Пинкетт-Смит, которая недавно призналась о проведении операции в интимном месте, показала свои стройные формы по просьбе мужа Уилла Смита.
Во время отдыха на роскошной яхте Уилл попросил Джаду на видео показать "себя", чтобы добавить себе подписчиков в Instagram.
Читайте также: Будто персик: жена Вилла Смита рассказала, как омолодила вагину на 30 лет
"Просто сейчас покажи себя для моего Instagram! Это прибавит мне фолловеров" – с иронией заявил актер в то время, как его жена спокойно сидела напротив и не поддавалась на провокации мужа.
Через несколько минут в сети появилось все же фото обольстительной Джады Пинкетт-Смит, которая была "вынуждена" порадовать поклонников семьи.
"После того как Уилл Смит представил меня сумасшедшей в предыдущем видео, я должна была ему чем-то ответить", – написала она в своем Instagram, добавив сексуальное фото в желтом купальнике.
Днем ранее она также опубликовала обнаженное фото, на котором она сидит на яхте, любуясь природой.