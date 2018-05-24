Жена Уилла Смита рассказала о редком заболевании

Жена голливудского актера Уилла Смита – Джада Пинкетт-Смит, в своей авторской программе призналась, что уже долгое время она борется с алопецией – заболеванием, при котором стремительно выпадают волосы.

Об этом женщина рассказала в ток-шоу Red Table Talk ("Беседы за красным столом"), где Джада и была ведущей. По ее словам, для нее такое заболевание стало настоящим шоком, поскольку уход за волосами для нее определялся настоящим ритуалом.

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Однажды я принимала душ и заметила, что у меня в руках клочьями остаются волосы. Я буквально дрожала от страха. Я подумала, что в одно мгновение облысею. Именно поэтому я впервые и сделала короткую стрижку. Мои волосы были значительной частью меня и моего образа.

Я обожала заботиться о них, это всегда был настоящий ритуал. И именно за мной стоял выбор, хочу ли я длинные волосы или короткие. Но в один миг я поняла, что у меня больше нет выбора,

– раскрыла тайну своего внешнего вида Джада.



Джада Пинкетт-Смит несколькими годами ранее

По этой причине последнее время Джаду Пинкетт-Смит чаще всего можно было увидеть в платках на голове или тюрбанах.



Актриса после смены имиджа-за болезни



Джада Пинкетт-Смит в тюрбане из-за быстрого выпадения волос

Напомним, что в одном из первых выпусков ток-шоу Red Table Talk дочь Уилла и Джады Смитов рассказала, что в возрасте 10 лет пыталась покончить жизнь самоубийством, поскольку не знала, что делать со своим будущим.