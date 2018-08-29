Жена Венсана Касселя в образе соблазнительных позировала на пляже: фото

Жена французского актера Венсана Касселя, 21-летняя модель Тина Кунаки снялась в роскошной фотосессии на пляже.

Тина позировала перед объективом Эмануэля Д'анджело. О фотосессии девушка сообщила поклонникам на своей странице в Instagram. На ней был белый купальник, который подчеркивал ее пышный бюст и высокие плавочки, поверх которых была надета мини-юбка.

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Жена Венсана Касселя позировала в белоснежном купальнике с глубоким декольте калифорнийского бренда SAMA DANESH SWIMWEAR, который подчеркнул пышные формы модели.

Кто такая Тина Кунаки?

Итальянская модель, которая в последнее время стала одной из главных героинь СМИ. С восьми лет Тина пробовала себя как модель, снимаясь в рекламе. Но серьезные агентства ее заметили в 2016 году, после того как она засветилась в клипе популярного во Франции певца М. Покора.



Кунаки подписала контракты с крупными модельными агентствами как Mad Management Model, SUPA и знаменитое IMG Models.