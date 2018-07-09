Жена Жени Галича впервые показала личико их сына: фото

Жена фронтмена украинской группы O.Torvald Жени Галича Валерия впервые показала лицо их маленького сына Даниила.

Мальчику недавно исполнился год, но личико малыша родители показали в соцсети только сейчас.

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Допис, поширений Le Rock (@lera_galich) 8 Лип 2018 р. о 2:56 PDT

Допис, поширений Le Rock (@lera_galich) 8 Лип 2018 р. о 2:32 PDT

Допис, поширений Le Rock (@lera_galich) 8 Лип 2018 р. о 12:08 PDT

Как известно, лидер группы O.Torvald, который представлял Украину на Евровидении-2017, во второй раз стал папой в апреле 2017 года. Женя и Валерия также воспитывают старшую дочь Еву.