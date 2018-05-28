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Жених Пэрис Хилтон удивил ее романтическим сюрпризом: волшебное видео

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Пэрис Хилтон и Крис Зилка
Пэрис Хилтон и Крис Зилка

Звездные отношения ди-джея и модели Пэрис Хилтон с актером Крисом Зилкой – одна из самых популярных тем, которую обсуждают в Голливуде. Знаменитости не скрывают своих чувств и демонстрируют их на публике.

Как известно, Пэрис Хилтон и Крис Зилка обручились. Пара запланировала свадебную церемонию на 11 ноября 2018 года. До даты венчания остается все меньше времени, а потому счастливые молодожены активно готовятся к особому празднику.

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Недавно журналисты издания TMZ подловили Пэрис Хилтон недалеко от отеля Dream, где пара остановилась. Представитель американских СМИ пытался выведать у знаменитости, где она проведет свой медовый месяц и как она готовится к свадьбе. Однако Пэрис Хилтон лаконично отвечала, не выдавая эксклюзивной информации.

Как только звезда отошла от журналиста, к ней подошел Крис Зилка с роскошным букетом роз. Несмотря на папарацци, Пэрис Хилтон, пораженная сюрпризом, призналась жениху в любви и нежно поцеловала его.

Смотрите видео, как Крис Зилка сделал романтический сюрприз Пэрис Хилтон:

Напомним, что зимой 2018 года Крис Зилка признался Пэрис Хилтон, подарив ей кольцо с бриллиантом в 20 карат. Стоимость кольца достигала двух миллионов долларов.

Теги: LifeStyle Музыка Кино Звездные романы
Источник: 24 Канал
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