Жених Пэрис Хилтон удивил ее романтическим сюрпризом: волшебное видео

Звездные отношения ди-джея и модели Пэрис Хилтон с актером Крисом Зилкой – одна из самых популярных тем, которую обсуждают в Голливуде. Знаменитости не скрывают своих чувств и демонстрируют их на публике.

Как известно, Пэрис Хилтон и Крис Зилка обручились. Пара запланировала свадебную церемонию на 11 ноября 2018 года. До даты венчания остается все меньше времени, а потому счастливые молодожены активно готовятся к особому празднику.

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Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 21 Тра 2018 р. о 4:10 PDT

Недавно журналисты издания TMZ подловили Пэрис Хилтон недалеко от отеля Dream, где пара остановилась. Представитель американских СМИ пытался выведать у знаменитости, где она проведет свой медовый месяц и как она готовится к свадьбе. Однако Пэрис Хилтон лаконично отвечала, не выдавая эксклюзивной информации.

Как только звезда отошла от журналиста, к ней подошел Крис Зилка с роскошным букетом роз. Несмотря на папарацци, Пэрис Хилтон, пораженная сюрпризом, призналась жениху в любви и нежно поцеловала его.

Смотрите видео, как Крис Зилка сделал романтический сюрприз Пэрис Хилтон:

Напомним, что зимой 2018 года Крис Зилка признался Пэрис Хилтон, подарив ей кольцо с бриллиантом в 20 карат. Стоимость кольца достигала двух миллионов долларов.