Женя Галич: "Диванные патриоты" должны встать и пойти на концерты украинских музыкантов

Украинский шоу-бизнес должны создавать слушатели и зрители. А политические решения ему только мешают. Об этом, а также про гастролеров в России, о пути к популярности и как это – быть рокером-папой дочери и сына, во второй части интервью сайту "24" рассказал лидер O.Torvald Женя Галич.

О шоу-бизнесе в Украине и кто его должен создавать

Люди. Ноги. У нас есть такой лозунг: хочешь поддержать украинский шоу-бизнес –становись на ноги и иди на концерты.

Чиновники в украинском шоу-бизнесе не должны вмешиваться вообще, это точно. Я вот смотрел концерт-трибют Led Zeppelin в Мэдисон Сквер Гарден, там Обама был с женой. Поэтому помощь чиновников должна сводиться к посещению концертов.

Что мешает политикам популяризировать украинскую музыку, выкладывая в сеть плей-листы украинских музыкантов, то есть "я слушаю вот таких", это максимально будет помогать людям формировать украинский рынок. Как только политики начинают влиять как-то на законодательном уровне – это мешает развивать украинский шоу-бизнес.

Напомним, в первой части интервью Женя Галич делился с сайтом "24" творческими планами, своим видением будущего фестивальной жизни в Украине, мнением о нынешних перспективах Украины на том же "Евровидении", а также – рассказал секрет, зачем рок-музыканты берут участие в нероковых событиях: Женя Галич: классической рок-музыки больше не существует

О языковых квотах на радио и телевидении

Слишком мало времени прошло, чтобы делать какие-то выводы. Украинская музыка должна звучать на украинских радиостанциях и телеканалах, сто процентов. Но только одними квотами мы не поможем музыкантам собирать залы.

Люди должны хотеть ходить на концерты украинских исполнителей. Нравится отечественный певец – иди и поддержи его, приобретя билет. Не нравится – сиди дома.

У нас в последнее время трудно отличить искусственных патриотов от тех, кому это действительно нужно.

Но одновременно нужно бороться не с тем, что происходит, а сначала найти причины, почему так происходит. Если бы люди искали проблемы в себе, исправляли их, и только потом предъявляли бы претензии окружающим, то менять страну было бы гораздо проще. Вот с этого надо начать. Если каждый будет заниматься своей работой, и делать ее ответственно и хорошо, то никому не нужно будет вмешиваться на каком-то политическом уровне в бизнес и тому подобное.

О контроле за музыкантами в России

Что такое музыкальный бизнес? Это бизнес. Когда наши работники ездят в Россию делать ремонты, когда возят из России "контрабас", когда наши бизнесмены или политики имеют бизнес в России – там одно корневое слово "бизнес". Так почему же вы не контролируете людей, имеющих бизнес в России, и почему вы беретесь контролировать тех, кто имеет бизнес, но с приставкой "шоу"?

Я свой выбор сделал. И многие мои коллеги сделали такой выбор – не выступать на территории страны-агрессора. Но мне как гражданину, который уважает законы нашей страны, ее целостность и Конституцию, не понятно, почему то, что можно одним, по закону нельзя другим?

Во-вторых не хотите, чтобы украинцы ездили на заработки в Россию и другие страны – создайте условия здесь. Создайте Дни Европы. В Европе существует демократическое построение бизнеса. У нас в последнее время это превращается в какой-то тотальный контроль за всем. Но если хотите, чтобы украинские артисты делали свое дело хорошо на территории Украины – создайте условия.

Диванные патриоты вместо сидеть дома и говорить, что кто-то ездит в Россию, а кто-то – нет, должны встать и пойти на концерт The Вйо, Yurcash, PurPur, Ирины Билык, любого артиста – это гораздо бы приблизило нас к тому, чтобы отдельные артисты перестали ездить в Россию. Все, что происходит в украинском шоу-бизнесе – это последствия того, что мы заслуживаем.

У меня такое правило: все, что ты имеешь на данный момент, твои друзья, окружение, финансовое положение, успехи – это то, на что ты заслуживаешь. Вот я в Полтаву приезжаю, встречаю знакомых, они постоянно жалуются на жизнь. Они сидят с пивом в 12 дня под подъездом и жалуются на жизнь: "Да, работы нет, втыкаем тут". Чувак, я сегодня в 6 проснулся, а заснул около 12 ночи. Все это время я работаю, стараюсь создавать какой-то контент, что-то поддерживать, о чем-то писать. Пытаюсь как-то работать. И так же – большинство моего окружения. Гораздо проще написать в комментариях, что "у Галича все получается". А на самом деле нужно делать что-то самому.

Вот представьте, если бы какой-то политик вместо того, чтобы брать на себя ответственность за происходящее на территории России, сказал: "Ребята, а знаете ли вы, что в Гданске живет 22 тысячи украинцев? А давайте возьмем пять артистов , которые поедут в Гданск и дадут огромный концерт украинской музыки!". Он нам открыл бы новые рынки сбыта наших "картин". Говорить "нельзя" гораздо проще, чем – можно.

О патриотизме и социальной миссии

Многое из того, что делает сейчас O'Torvald – это социальная миссия. И музыкальная, конечно. Во время наших выступлений, и в маленьких клубах, и за рубежом, когда общаемся с людьми, которые поехали искать лучшей жизни за границу – мы пытаемся говорить, что все мы – украинцы, они должны любить свою Украину даже за ее пределами. Фестивали, такие, как Рок-булава, имеют не только музыкальную, но и духовную составляющую, историческую. То, что O'Torvald – разбойники, которые ломают инструменты на сцене, я никуда не скрою. Но каждый раз выступая перед тем, как что-то разбить (смеется – "24"), мы выполняем такие треки как "Крик", "Наши люди везде", и наша аудитория сможет эмоционально зарядиться.

О карьерной лестнице

До ведущего на телевидении я работал курьером газеты "День", раздавал листовки в метро. Мы жили тогда на Дарнице, в "хрущевке", 8 человек в двухкомнатной квартире. Спали по три-четыре на полу в каждой комнате, и кто-то еще спал на кухне. Я работал в музыкальном магазине "Тик-так" продавцом-консультантом, там писал много песен и играл на музыкальных инструментах. Я работал арт-директором в одном из киевских заведений, я много писал всякого копирайта для некоторых компаний.

Еще как-то нам предложили разгрузить небольшой грузовик со строительным материалом. Я тогда еле встал утром – так болела спина, но за ночь заработал 400 гривен, и это было очень круто.

А уже потом, когда мы представили свой клип на М1, меня заметила Нателла Чхартишвили и пригласила вести программу "Чипсы, чиксы, лавандос" на телеканале М1.

Про увлечения

Я в принципе много езжу на мотоцикле, путешествую на нем. У меня был Harley-Davidson Fat Boy, Harley-Davidson 48, это мое хобби. И в этом году я тоже хочу ездить. Но когда в прошлом году родился Данька, я не знаю, с чем это связано, но я промчался один раз в байке, поставил, и весь год не садился. Я в такие штуки верю. У меня есть "чуйка", когда что-то нужно игнорировать. Например, мы когда-то катались в Буковеле на сноуборде допоздна, я устал и отказался от последнего заезда, сказал, что уже не хочу. Ребята из группы сами поехали, и Никитос сломал руку.

Еще коллекционирую гитары, и у меня есть ретро-тачка – Ford 79 года, на ходу, в идеальном состоянии, мы сами ее сделали.

О музыкальных кумирах

У меня есть целый мешок маек с различными группами. Скоро в Португалии будет играть Оззи Озборн и Judas Priest, будем стараться их посетить. Мечтал поехать на Metallica, но не имею возможности сейчас. Это моя мечта послушать их вживую, одна из самых любимых команд.

Относительно учителей – ребята говорят, что я в свое время много черпал и от Джеймса Хэтфилда, и от Билли Джо Армстронга из GreenDay. Есть определенные личности, о которых я узнал из журнала "Ровесник". Раньше же интернета не было. Для меня были иконами те же Beatles, Rolling Stones, Queen, конечно, я на них ориентировался, подсматривал какие-то штуки.

Если говорить про сейчас, то культовая фигура для меня – Дэйв Грол из Foo Fithers, который был барабанщиком Nirvana. Я несколько раз был на Foo Fithers. Все, что делает Грол, как он собирает вокруг себя старый добрый рок-н-ролл, это мне очень нравится. Еще Мэтью Беллами, конечно. Как вокалист мне очень нравился Крис Корнелл и Честер Бенингтон из Linkin Park. Но оба покончили с собой не так давно.

О рок-музыке могу часами говорить, на самом деле. Но я не совсем характерный рок-музыкант. Я не только рок-музыку слушаю. Мне очень нравится слушать Джеймса Брауна, Элвиса Пресли, Майлса Дэвиса. Если же говорить о персонажах, вокруг которых создается хорошая музыка, то это обычно фронтмен коллектива. Например, Крис Мартин из Cold Play, по моему мнению один из самых романтичных фронтменов.

Но проблема в том, что я для себя не вижу продолжение этих фронтменов в других коллективах. Такой группы как Queen уже никогда не будет. Таких фигур как Элвис Пресли, Фредди Меркьюри, Дэвид Боуи уже никогда не будет. Все, что создается сейчас в рок-музыке, из-за быстрых новейших технологий, создается на определенное время. Как только лента соцсетей пролистана - новые группы исчезают. Я надеюсь, что такие фигуры еще будут. Но иногда меня такая грусть охватывает.

О профессиональном обучении

Если бы мне сейчас предложили учиться профессионально музыке – я бы согласился. Но это сейчас, с высоты опыта. А подростки еще не понимают, зачем им это нужно, и у них нет практических нужд. Конечно, есть люди, которым обучение музыке пригодждается. Но так же есть масса примеров, когда человек с высшим музыкальным образованием не имеет работы и не может себя обеспечить. И это как если бы тебя каждый день кормили гречкой. Хоть ты ее и любишь, но рано или поздно захочется и картофеля какого-то. Я мог выбирать, что мне "есть". А музыкантам, которые учатся профессионально, подают только "гречку". И множество из них, хотя и не все, так к этому привыкают, что им уже не так интересно.

Я знаю кучу просто музыкантов, которые не имеют профессионального образования, но являются топами в нашей стране.

О детях, родителях и воспитании

Разница между воспитанием дочери и сына примерно такое, если коротко: "Евочка, маленькая моя, ну, кошечка, я тебя прошу ..." и "Даня, я сказал – надевай!".

Дочь сделала меня, пожалуй, уязвимым. Это же первый ребенок, и до его рождения были вечеринки, тусы, мы с Леркою постоянно куда-то вырывались. После рождения Евы я понял, что я, во-первых, несу ответственность, а во-вторых – это отличный стимул показать, что ее папа чего-то стоит. И чтобы она, глядя на меня, видела, какими должны быть мужчины. Это стимул быть лучшим каждый день.

Когда появился Даня – это только добавило дров. Если Ева смотрит на меня как на отца и мужа, то Данька – это будет стопроцентная моя копия. Я должен быть для него примером и авторитетом во всем, как и мой отец для меня.

Сейчас много молодежи боятся ответственности – сможет ли прокормить ребенка, если он появится. Но когда у меня появилась Ева – я стал лучше, стал больше работать и заботиться о своей семье. Когда появился Даня – я стал еще и сильнее.

Но относительно воспитания: я точно знаю, как воспитывать мальчика, и совсем не знаю, как девочку.

В моей семье папа всегда был авторитет, военный. И я закончил военный вуз. Для пацана важно, чтобы он держал свое слово, думал до того, как он говорил, чтобы отвечал за свои слова, и – дисциплина.

Я так воспитываю своих детей, как у нас было в семье: можно делать все, что угодно, но если ты это делаешь хорошо. Нужно было доказать папе, что музыка мне нужна. Конечно, когда сделал первые татуировки – были проблемы. Но так бывает не только в семьях военных, проблем родителей и детей никто не отменял. Но папа своим примером всегда показывал мне, как нужно делать. И у нас никогда в семье не было такого, когда я что-то захотел, и мне это сразу на блюдечке принесли.

"Хочешь быть рок-музыкантом – удачи". Но когда я уже переехал в Киев и звонил, потому что не получается "выгребать", и за дом надо платить, и то, и другое, то папа говорил – иди еще на одну работу. Он мог помочь деньгами, но я всегда должен был что-то за эти деньги сделать. Когда я покупал первый автомобиль, а потом папина контора распродавала свои автомобили, то единственное – он договорился, чтобы предоставили рассрочку. А я выплачивал эти деньги. Еще одна история – когда я заканчивал вуз, сказал, что не буду учиться как военный, хочу быть студентом и рок-музыкантом, не хочу служить. Папа сказал – да без проблем, 13 тысяч в год. Я сказал, что не знаю, где эти деньги брать. И он отвел меня в банк, где я взял кредит на обучение, и после окончания вуза еще год его выплачивал. У нас были такие методы воспитания. Но это хорошо, когда ребята могут сами себя обеспечить.

Фото: Эдуард Крыжановский