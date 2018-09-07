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Женя Галич показал, как отремонтировал автомобиль с детьми: смешные фото

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Женя Галич с женой Валерией
Женя Галич с женой Валерией / Instagram / @jenia_galich

Фронтмен группы "O.Torvald" Женя Галич не только занимается выпуском музыкальных новинок, но и занимается домашними повседневными делами. После тяжелого дня жена Валерия пробила колесо в машине, но вся семья решила ей помочь.

Валерия Галич в своем Instagram призналась, что день назад у нее выдался тяжелый день, включая то, что на въезде на территорию дома она пробила колесо в автомобиле. Переждав ночь, ее заботливый муж Женя Галич утром все исправил, но без помощи маленьких помощников ему бы ничего не удалось.

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Утро началось не с кофе... Валерия проколола колесо. За ночь оно спустило, а с самого утра команда за работу. Хорошо, что есть помощники. Без них не справился бы,
– подписал миловидный снимок, на котором Женя с детьми Евой и Даниилом рассматривают поврежденное колесо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jenia Galich (@jenia_galich)

 

Жена артиста добавила, что теперь все хорошо и "ее мужчины" справились со всем на отлично: "Все в порядке, колесо подлежит починке, пробила не сильно, а мои мужчины поставили мне запаску. Все живы-здоровы и впереди целый новый день!" .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Le Rock (@lera_galich)

 

Напомним, что Женя Галич женился на Валерии в 2009 году. Через четыре года после свадьбы у них родилась первая дочь – Ева. А 24 апреля 2017 года у Евгения родился сын. В начале этого года Женя Галич появился на церемонии премии "Viva! Самые красивые 2018" с "Мисс Украина-2017" 19-летней Полиной Ткач. Пара держалась за руки и обнималась, однако комментировать слухи о романе пара отказывалась.

Теги: Дети и несовершеннолетние LifeStyle Музыка O.Torvald
Источник: 24 Канал
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