"Женщина должна всегда быть красива": в Днепре презентовали коллекцию женской одежды для похорон

В одном из ритуальных агентств города Днепра показали коллекцию погребальной одежды для женщин. Чтобы правильно презентовать наряд, моделям пришлось лечь в гроб.

О презентации женского погребального наряда сообщили 28 августа. Говорят, что в агентстве люди по-другому видят смерть женщины. Они считают, что она должна быть красивой и стильной.

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Красивой надо быть всегда

На фото видно, как несколько молодых девушек, закрыв глаза и сложив руки, лежат в гробу. Таким образом они позируют, поскольку презентуют женскую одежду для похорон.

В Днепре ритуальное агентство представило коллекцию женской одежды для похорон / Фото из телеграма "Дніпро Обласний"

В ритуальном агентстве считают, что женщину надо хоронить в платье с покрытой головой. Там презентовали платья в разных цветах: золотом, красном, синем, черном и других. Для более полного образа одной из моделей положили в гроб цветы.

Текст публикации из телеграма "Дніпро Обласний":

Смерть моде не помеха: в Днепре представили коллекцию женской одежды для похорон. Таким образом отличились в одном из ритуальных агентств города.

Там считают, что женщина должна хорошо выглядеть, даже когда отправляется в последний путь. Чтобы продемонстрировать необычный наряд, моделям пришлось лечь в гроб.