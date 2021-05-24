Женщина сама позвонила правоохранителям на спецлинию 102 и заявила о намерении покончить с собой. На вызов прибыл экипаж патрульной полиции в составе Ивана Веклича, Ивана Синчука и Игоря Горбатько.
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Как патрульным удалось спасти женщину
- Когда стражи порядка прибыли на место, увидели, что на перилах моста сидит женщина и плачет.
- Она просила полицейских не подходить близко.
- Также рассказала о письме в сумке, где описала подробно, почему хочет умереть.
- В итоге один из патрульных (Иван Веклич) подошел к сумке и достал письмо.
- И в этот момент женщина попыталась спрыгнуть с перил, но полицейскому удалось вовремя ее схватить.
- Далее он и его коллеги перетащили женщину через забор и вызвали ей скорую.
- Кроме того, полицейские сопроводили пострадавшую в больницу.
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