Уже прыгала с Центрального моста: полицейские Днепра спасли женщину от смерти – видео

24 мая 2021 , 00:07
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Патрульная полиция Днепропетровской области

В Днепре патрульные спасли 55-летнюю женщину, которая хотела прыгнуть с Центрального моста. Инцидент произошел в воскресенье, 23 мая, примерно в 17:30.

Женщина сама позвонила правоохранителям на спецлинию 102 и заявила о намерении покончить с собой. На вызов прибыл экипаж патрульной полиции в составе Ивана Веклича, Ивана Синчука и Игоря Горбатько.

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Как патрульным удалось спасти женщину

  • Когда стражи порядка прибыли на место, увидели, что на перилах моста сидит женщина и плачет.
  • Она просила полицейских не подходить близко.
  • Также рассказала о письме в сумке, где описала подробно, почему хочет умереть.
  • В итоге один из патрульных (Иван Веклич) подошел к сумке и достал письмо.
  • И в этот момент женщина попыталась спрыгнуть с перил, но полицейскому удалось вовремя ее схватить.
  • Далее он и его коллеги перетащили женщину через забор и вызвали ей скорую.
  • Кроме того, полицейские сопроводили пострадавшую в больницу.

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Заметим! Это уже не первый раз, когда правоохранители спасают людей от самоубийства. В частности, недавно правоохранители помогли 90-летней бабушке в Черкасской области . Кроме того, в конце апреля также в Днепре патрульные помешали мужчине прыгнуть с Амурского моста.
Автор: Андрій Шляхтін