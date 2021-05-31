Детали жуткого происшествия в Кривом Роге

Трагедия случилась около 21:00 в одной из квартир Покровского района. По предварительным данным, тело женщины нашла ее 13-летняя дочь.

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У умершей осталось две дочери в возрасте 13 лет и ориентировочно 3 года. Перед тем, как покончить с собой, женщина попросила старшую девочку пойти на улицу с младшей.

Когда дети вернулись, то старшая дочь пошла в ванную, чтобы помыть руки. Там она увидела маму, которая повесилась на поясе от халата. Сейчас ребенок находится в шоковом состоянии.

На месте происшествия работают правоохранители.



В Кривом Роге женщина покончила жизнь самоубийством



Перед тем, как покончить с собой, женщина поссорилась с мужем

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