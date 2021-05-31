Женщина в Кривом Роге повесилась после ссоры с мужем: тело нашла 13-летняя дочь

31 мая 2021 , 09:18
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Источник:

"Перый городской"

В Кривом Роге вечером 30 мая повесились мать двоих детей. На такой поступок она решилась после ссоры с мужем.

Детали жуткого происшествия в Кривом Роге

Трагедия случилась около 21:00 в одной из квартир Покровского района. По предварительным данным, тело женщины нашла ее 13-летняя дочь.

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У умершей осталось две дочери в возрасте 13 лет и ориентировочно 3 года. Перед тем, как покончить с собой, женщина попросила старшую девочку пойти на улицу с младшей.

Когда дети вернулись, то старшая дочь пошла в ванную, чтобы помыть руки. Там она увидела маму, которая повесилась на поясе от халата. Сейчас ребенок находится в шоковом состоянии.

На месте происшествия работают правоохранители.


В Кривом Роге женщина покончила жизнь самоубийством


Перед тем, как покончить с собой, женщина поссорилась с мужем

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Автор: Софія Мінджоса