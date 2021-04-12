Жена харьковского прокурора Муратова унаследовала 6,5 миллионов: сам мужчина живет "на зарплату"
Жена Харьковского прокурора Станислава Муратова унаследовала от матери 6,5 миллионов гривен. Также на нее записано три элитных автомобиля. Сам прокурор в это время имеет небольшую квартиру и живет "на одну зарплату".
Источник:24 канал
Также у него нет даже автомобиля. Эти данные появились в декларации прокурора 2020 года.
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Что известно про Станислава Муратова
Мужчина последние 10 лет работает в Харьковской прокуратуре. Сейчас он – заместитель областного прокурора. Однако уже несколько месяцев СМИ сообщают, что он может стать главой прокуратуры Харьковской области.
Как сообщает Police Control, у Муратова есть связи в главной прокуратуре. В частности, его кум Евгений Устименко является советником Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Кем является его жена
Светлана Муратова работает судьей в Киевском районном суде Харькова. Самое резонансное дело, которое она рассматривала – смертельное ДТП с Еленой Зайцевой в Харькове. Именно в период этих судебных процессов сожгли автомобиль ее мужа.
Светлана Муратова в мантии / Фото mykharkov.info
Откуда такое наследство
В декларации Муратова за 2018 год также указано имущество его тещи Татьяны Зинченко. В частности, она владела 65 тысячами долларов и 280 тысячами гривен. В тот год она заработала на предпринимательстве 820 тысяч гривен, а также 1,1 миллион на продаже движимого имущества.
Женщина с 2005 года сдавала недвижимость в аренду. Также с 2000 года была совладелицей общества с ограниченной ответственностью "Алзи", которое занималось розничной торговлей.
Кроме денег она оставила в наследство дочери четыре нежилых помещения площадью 407 квадратных метров и квартиру на 18,5 квадратных метров.
Женщина умерла в 2019 году. Об этом свидетельствует причина ликвидации ее компании. Татьяна Зинченко работала как физическое лицо-предприниматель.
Данные о ЧП Зинченко Татьяны Ильиничной / Скриншот 24 канала
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Имущество прокурора
Муратов совместно с мамой владеет квартирой в Харькове на почти 76 квадратных метров, а также земельным участком на 800 квадратных метров. У него нет автомобиля и по декларации он живет только на зарплату.
Имущество Светланы Муратовой
- Три автомобиля – Chrysler PT Cruiser, BMW X6 и Toyota Camry.
- 4 земельных участка общей площадью 3 880 квадратных метров на Харьковщине.
- Дом на 286 квадратных метров в Харькове.
- Дом на 120 квадратных метров.
- Два земельных участка в Полтавской области.
Как сообщает телеграм-канал PavlovskyNews, ранее большинство этого имущества принадлежало теще прокурора.
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