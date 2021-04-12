Жена Харьковского прокурора Станислава Муратова унаследовала от матери 6,5 миллионов гривен. Также на нее записано три элитных автомобиля. Сам прокурор в это время имеет небольшую квартиру и живет "на одну зарплату".

Также у него нет даже автомобиля. Эти данные появились в декларации прокурора 2020 года.

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Что известно про Станислава Муратова

Мужчина последние 10 лет работает в Харьковской прокуратуре. Сейчас он – заместитель областного прокурора. Однако уже несколько месяцев СМИ сообщают, что он может стать главой прокуратуры Харьковской области.

Как сообщает Police Control, у Муратова есть связи в главной прокуратуре. В частности, его кум Евгений Устименко является советником Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Кем является его жена

Светлана Муратова работает судьей в Киевском районном суде Харькова. Самое резонансное дело, которое она рассматривала – смертельное ДТП с Еленой Зайцевой в Харькове. Именно в период этих судебных процессов сожгли автомобиль ее мужа.