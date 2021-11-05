В реанимационное отделение Дунайской областной больницы в крайне тяжелом состоянии перевели из Килии пациентку с COVID-19. Об этом сообщили 5 ноября.

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Женщина призналась, что не вакцинировалась на самом деле

Врачи удивились, что у вакцинированной пациентки столь тяжелое течение болезни. Поэтому они отправили к ней медицинскую комиссию. Ей женщина призналась, что на самом деле не вакцинирована.

Тогда руководство больницы сообщило о возможной подделке сертификата в Департамент здравоохранения и СБУ.

Я не могу утверждать, что это был ложный сертификат. Он может быть правильным, но выдан пациентке, которая не вакцинировалась. Настоящий ли сертификат доказать или опровергнуть могут только правоохранительные органы,

– говорит генеральный директор Дунайской областной больницы Виталий Гайдуков.

Обратите внимание! Сейчас в Дунайской областной больнице находятся 150 человек, больных COVID-19.

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