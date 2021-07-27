Эту видеозапись опубликовали в сети 24 июля, и она получил огласку. Инцидент произошел в доме на Новгородской, 9.
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Живет в этом доме
На этой записи женщина быстро заходит в подъезд. Как только дверь закрывается, она приседает и начинает испражняться.
Это продолжалось буквально несколько минут. После этого она поднялась как ни чем ни бывало и пошла вызывать лифт.
Судя по всему, живет в нашем подъезде. Г*вно лежало неделю,
– отметил автор сообщения.
Однако жители решили, что только одной публикации недостаточно. Поэтому они также сделали объявление, где были фото этой женщины.
Объявление, которое обнародовали в сети / Фото телеграмму "Труха"