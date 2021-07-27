Харьковчанка сходила в туалет в подъезде: прославилась и попала на объявления – видео

В одном из харьковских домов женщина сходила в туалет прямо в подъезде. Она совсем не обращала внимания на то, что этот процесс снимает камера наблюдения. Поэтому впоследствии попала на объявление.

Эту видеозапись опубликовали в сети 24 июля, и она получил огласку. Инцидент произошел в доме на Новгородской, 9.

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Жительница Харькова сходила в туалет в подъезде: смотрите видео телеграмму "Труха"

Живет в этом доме

На этой записи женщина быстро заходит в подъезд. Как только дверь закрывается, она приседает и начинает испражняться.

Это продолжалось буквально несколько минут. После этого она поднялась как ни чем ни бывало и пошла вызывать лифт.

Судя по всему, живет в нашем подъезде. Г*вно лежало неделю,

– отметил автор сообщения.

Однако жители решили, что только одной публикации недостаточно. Поэтому они также сделали объявление, где были фото этой женщины.



Объявление, которое обнародовали в сети / Фото телеграмму "Труха"