В Днепре женщина убила сожителя защищая дочь: на нее вешают долги умершего

В Днепре женщина убила наркозависимого сожителя, который угрожал ей и ее 14-летней дочери. Теперь родители убитого пытаются добиться, чтобы она выплачивала долги мужа, с которым жила.

Следует отметить, что эти же родители когда-то обращались в полицию из-за угроз сына. Тогда они его отказывались пускать в дом из-за страха.

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Страдала от насилия 2 года

"Информатор" сообщает, что инцидент произошел еще 29 марта. В полицию позвонила дочь 33-летней и рассказала об этом убийстве.

Впоследствии стало известно, что женщина 2 года страдала от домашнего насилия. Ее сожитель был наркозависимым и часто вел себя неадекватно.

Каждый раз, как потерпевшая чувствовала какую-то опасность, обращалась за помощью в полицию и писала заявления. Однако все же продолжала с ним жить пока это не обернулось трагедией.

Был судим за убийство

Об этой истории рассказала в своем фейсбуке юрист Юлия Сегеда. По ее словам, умерший в 2005 году был осужден за умышленное убийство. В этом деле мама убитого тогда парня должна была получить материальную компенсацию.

Поэтому после смерти мужа, его родители получили в наследство не только имущество. Им пришел этот многолетний долг, который до сих пор не уплатили. Теперь они хотят, чтобы компенсировала эти средства предполагаемая убийца их сына.

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Как продолжается этот суд