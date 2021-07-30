Из-за конфликта рейс задержали на 30 минут. На борту находились более 100 пассажиров.

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Как возник спор

Рейс должен был лететь из Харькова в Анталию. Пассажирка не хотела надевать маску. Причина неизвестна. Однако, в конце концов, она все-таки сделала это. Правда, женщина получила замечание от экипажа.

Очевидцы опубликовали видео, на котором возмущенные пассажиры ссорятся с женщиной. Они обращались к ней с просьбой попросить прощения у пилота и стюардесс.

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