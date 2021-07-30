В Харькове женщина устроила скандал в самолете, потому что не хотела надевать маску: видео
30 июля 2021 , 13:14Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Труха Харьков"
В Харькове женщина устроила скандал во время посадки на борт самолета. Она не хотела надевать защитную маску, хоть это было требование экипажа.
Из-за конфликта рейс задержали на 30 минут. На борту находились более 100 пассажиров.
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Как возник спор
Рейс должен был лететь из Харькова в Анталию. Пассажирка не хотела надевать маску. Причина неизвестна. Однако, в конце концов, она все-таки сделала это. Правда, женщина получила замечание от экипажа.
Очевидцы опубликовали видео, на котором возмущенные пассажиры ссорятся с женщиной. Они обращались к ней с просьбой попросить прощения у пилота и стюардесс.
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