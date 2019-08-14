19:51
14 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВАКЦИНАЦИЯ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: У Путина браслет Насирова. Российский миллионер в 4 года
      Вєсті Кремля
      21:53, 13 августа
      Вести.UA: Гройсман обиделся на Зеленского. Музыкальное возвращения Повалий
      Вєсті.UA
      19:20, сегодня
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВАКЦИНАЦИЯ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ

      Женщина 20 лет не платила за воду: сколько она задолжала государству

      154 Читати новину українською
      В Николаеве женщина 20 лет не платила за воду
      В Николаеве женщина 20 лет не платила за воду / Иллюстративное фото

      Инцидент произошел в Николаеве. Жительница города в течение 20 лет отказывалась платить за водоснабжение. Ей насчитали немалый долг.

      На днях она пришла в абонентский отдел водоканала, лишь бы заключить договор о реструктуризации долга. Об этом сообщает пресс-служба "Николаевводоканал".

      К теме: Почасовая подача воды: как этого не допустить

      Женщина имеет задолженность за потребленные услуги на сумму 58 тысяч гривен. За 20 лет она платила за услугу только дважды: 109 гривен в 2003 году и 50 гривен в 2008 году.

      Жительница Николаева имеет два невыполненных судебных решения об уплате задолженности. Дело передали частному судебному исполнителю, который заблокировал ее банковские счета.

      Договор о реструктуризации долга женщина хотела заключить при условии разблокирования своих счетов. Однако ей отказали.

      Мы в своей работе с должниками всегда стараемся найти компромисс, но абонентка 20 лет пользовался услугой, за которую не платила. Только через принятие радикальных методов, она решила пойти на диалог. В таком случае ей в компромиссе отказали!
      – говорят в "Николаевводоканале".

      Что такое реструктуризация долга?
      Это – способ его погашения с изменением сроков уплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Задолженность уплачивается ежемесячно. Для реструктуризации долга граждане заключают с предприятиями-поставщиками ЖКУ договоры о ежемесячном равномерном погашении долга и своевременной уплате текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги.

      blog_ava
      Чем полезна и вредна для здоровья ежевика
      сегодня
      30183
      Теги: Новости Украины Деньги Водоснабжение Новости Николаева Тарифы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Це політичний мотив війни проти України, – експертка про те, чому Росія утримує політв’язнів
      сегодня , 18:30 Це політичний мотив війни проти України, – експертка про те, чому Росія утримує політв’язнів
      Віталій Дейнега 33
      Гражданство Украины для россиян: что это значит и кто может получить паспорт
      сегодня , 18:02 Гражданство Украины для россиян: что это значит и кто может получить паспорт
      Інна Жолобович 271
      Україна і Туреччина знайшли новий імпульс для серйозних відносин, – Anadolu
      сегодня , 17:00 Україна і Туреччина знайшли новий імпульс для серйозних відносин, – Anadolu
      Світові Медіа 749
      Чего добилось "Динамо" под руководством Хацкевича
      сегодня , 16:36 Чего добилось "Динамо" под руководством Хацкевича
      Ігор Саджениця 111
      Рост украинской экономики: позитивы и риски
      сегодня , 16:01 Рост украинской экономики: позитивы и риски
      Яніна Ткачук 298
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук