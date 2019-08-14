Женщина 20 лет не платила за воду: сколько она задолжала государству

Инцидент произошел в Николаеве. Жительница города в течение 20 лет отказывалась платить за водоснабжение. Ей насчитали немалый долг.

На днях она пришла в абонентский отдел водоканала, лишь бы заключить договор о реструктуризации долга. Об этом сообщает пресс-служба "Николаевводоканал".

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Женщина имеет задолженность за потребленные услуги на сумму 58 тысяч гривен. За 20 лет она платила за услугу только дважды: 109 гривен в 2003 году и 50 гривен в 2008 году.

Жительница Николаева имеет два невыполненных судебных решения об уплате задолженности. Дело передали частному судебному исполнителю, который заблокировал ее банковские счета.

Договор о реструктуризации долга женщина хотела заключить при условии разблокирования своих счетов. Однако ей отказали.

Мы в своей работе с должниками всегда стараемся найти компромисс, но абонентка 20 лет пользовался услугой, за которую не платила. Только через принятие радикальных методов, она решила пойти на диалог. В таком случае ей в компромиссе отказали!

– говорят в "Николаевводоканале".

Что такое реструктуризация долга?

Это – способ его погашения с изменением сроков уплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Задолженность уплачивается ежемесячно. Для реструктуризации долга граждане заключают с предприятиями-поставщиками ЖКУ договоры о ежемесячном равномерном погашении долга и своевременной уплате текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги.