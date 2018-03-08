Женщина или мужчина: кто скрывается под известными псевдонимами?

Всем известно, что иногда авторы скрывают свои настоящие имена за псевдонимами...

Но все ли в курсе, что когда-то женщины прятались под вымышленными мужскими именами просто ради того, чтобы их произведение напечатали? Так, до 20 века в Европе, например, существовал закон, по которому женщине позволяли печататься только с письменного согласия ее мужа. Более того, писатели-мужчины пользовались большим уважением в аудитории. Это тоже способствовало тенденции прятаться за мужскими псевдонимами.

Но в современном мире ситуация изменилась на кардинально противоположную. Теперь часто мужчины пишут или под женскими, или же под нейтральными именами. Ведь социологи доказаны, что женская аудитория более склонна доверять автору-женщине.

Журналисты сайта "24" предлагают вам проверить свои знания в области литературы. Кто есть кто? Где мужчина, а где женщина?

Читайте также: Не женское дело: по сети распространяется красноречивый флешмоб