Женщина-кошка: Настя Каменских очаровала эффектным образом
Украинская певица Настя Каменских показала новый обольстительный образ с концерта в Германии.
Снимки Настя опубликовала в Instagram. В кадре Каменских позирует в черном откровенном комбинезоне, который облегает ее фигуру.
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Певица дополнила look металлическими цепочками и черными ботильонами, что придало наряду больше грубости.
Настя Каменских вам тоже похожа на Женщину-кошку
Фанаты были в восторге от образа Насти и сравнили ее с Женщиной-кошкой.
Источник: 24 Канал
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