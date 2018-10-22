Женщина-кошка: Настя Каменских очаровала эффектным образом

Украинская певица Настя Каменских показала новый обольстительный образ с концерта в Германии.

Снимки Настя опубликовала в Instagram. В кадре Каменских позирует в черном откровенном комбинезоне, который облегает ее фигуру.

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Певица дополнила look металлическими цепочками и черными ботильонами, что придало наряду больше грубости.



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Фанаты были в восторге от образа Насти и сравнили ее с Женщиной-кошкой.