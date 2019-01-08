Женщина, которая 14 лет находилась в вегетативном состоянии, родила ребенка

В американском городе Финикс 22-летняя женщина, которая четырнадцать лет находилась в вегетативном состоянии, родила ребенка.

Об этом пишет The Washington Post.

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Врачи диагностировали вегетативное состояние после того, как девушка едва не утонула. После этого случая девушка находилась на протяжении 14 лет в учреждении сестринского ухода Hacienda HealthCare.

Вегетативное состояние – что это? Это состояние, при котором наблюдается стойкое отсутствие сознания, но сохранены функции внутренних органов, циркадных ритмов. Состояние возникает в результате тяжелых повреждений мозга из-за травм или заболеваний. Частичный или полный выход из него наблюдается чрезвычайно редко. Вероятность выхода из этого состояния снижается пропорционально времени, проведенному в вегетативном состоянии. Эффективных способов помощи таким пациентам пока не существует.

Женщина ежедневно испытывает сотни приступов судорог, она также не может общаться с другими людьми.

29 декабря 2018 года сотрудники учреждения услышали стоны и обнаружили, что их пациентка рожает. С помощью одной из медсестер на свет появился здоровый мальчик. До этого момента никто из сотрудников не знал, что женщина была беременна.

Учреждение сестринского ухода Hacienda HealthCare в Финиксе

Тот факт, что ребенок был зачат, свидетельствует о том, что кто-то воспользовался беспомощным состоянием пациентки. В учреждении началось серьезное разбирательство. Генеральный директор организации Hacienda HealthCare Билл Тиммонс подал в отставку.

Сейчас полиция проводит расследование. Ни учреждение, ни представители штата Аризона не подтвердили беременность и роды пациентки. Посетители учреждения отметили, что в заведении увеличили количество охраны, а сотрудники-мужчины теперь входят в комнаты пациенток в сопровождении женщин.

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