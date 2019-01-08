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      Женщина, которая 14 лет находилась в вегетативном состоянии, родила ребенка

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / babybjorn.com

      В американском городе Финикс 22-летняя женщина, которая четырнадцать лет находилась в вегетативном состоянии, родила ребенка.

      Об этом пишет The Washington Post.

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      Врачи диагностировали вегетативное состояние после того, как девушка едва не утонула. После этого случая девушка находилась на протяжении 14 лет в учреждении сестринского ухода Hacienda HealthCare.

       
      Вегетативное состояние – что это?

      Это состояние, при котором наблюдается стойкое отсутствие сознания, но сохранены функции внутренних органов, циркадных ритмов. Состояние возникает в результате тяжелых повреждений мозга из-за травм или заболеваний. Частичный или полный выход из него наблюдается чрезвычайно редко.

      Вероятность выхода из этого состояния снижается пропорционально времени, проведенному в вегетативном состоянии. Эффективных способов помощи таким пациентам пока не существует.

      Женщина ежедневно испытывает сотни приступов судорог, она также не может общаться с другими людьми.

      29 декабря 2018 года сотрудники учреждения услышали стоны и обнаружили, что их пациентка рожает. С помощью одной из медсестер на свет появился здоровый мальчик. До этого момента никто из сотрудников не знал, что женщина была беременна.

      Установа сестринського догляду Hacienda HealthCare у Фініксі

      Учреждение сестринского ухода Hacienda HealthCare в Финиксе

      Тот факт, что ребенок был зачат, свидетельствует о том, что кто-то воспользовался беспомощным состоянием пациентки. В учреждении началось серьезное разбирательство. Генеральный директор организации Hacienda HealthCare Билл Тиммонс подал в отставку.

      Сейчас полиция проводит расследование. Ни учреждение, ни представители штата Аризона не подтвердили беременность и роды пациентки. Посетители учреждения отметили, что в заведении увеличили количество охраны, а сотрудники-мужчины теперь входят в комнаты пациенток в сопровождении женщин.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Здоровье Медицина
      Источник: 24 Канал
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