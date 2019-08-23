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      Женщина, которая сбила мальчика с мамой в Киеве, оказалась тещей Притулы и Хомутынника

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      ДТП с тещей Притулы – Лилия Сопельник сбила мальчика с мамой
      Виновницей ДТП с двумя жертвами в Киеве оказалась Лилия Сопельник / Фото из Facebook

      В Киеве автомобиль на скорости наехал на мать с маленьким сыном. По словам водительницы, она просто перепутала педали. Впоследствии выяснилось, что женщина является тещей народного депутата Виталия Хомутынника, а также экс-кандидата в нардепы и шоумена Сергея Притулы.

      Зовут виновницу Лилия Сопельник. А Шевченковский райсуд будет рассматривать вопрос об избрании для нее меры пресечения.

      Актуально: Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно про тещу Притулы и Хомутынника

      Полиция сообщила о задержании женщины. Ей сообщено о подозрении в нарушении ПДД, что повлекло телесные повреждения. Статья предусматривает до 8 лет заключения.

      Важно: В Киеве автомобиль на скорости влетел в мать с ребенком: жуткое видео

      Что связывает Лилию Сопельник с Притулой и Хомутынником?

      Дочери Лилии Сопельник Екатерина и Виктория замужем за шоуменом Сергеем Притулой и Виталием Хомутынником соответственно. Так, женщина является бабушкой дочери Сергея Притулы Соломии и сына Виталия Хомутынника Артема.

      Что известно о ДТП с участием Лилии Сопельник?
      В четверг, 22 августа, на днепровской набережной произошло ДТП, в котором пострадали мать и ее 9-летний сын. Обоих с многочисленными травмами госпитализировали.

      По предварительной информации, 59-летняя водитель задним ходом наехала на пешеходов, потому что перепутала педали.

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      Теги: Новости Украины Полиция Сергей Притула Виталий Хомутынник Аварии и ДТП Дети и несовершеннолетние Новости Киева Жертвы
      Источник: 24 канал
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