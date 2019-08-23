Женщина, которая сбила мальчика с мамой в Киеве, оказалась тещей Притулы и Хомутынника

В Киеве автомобиль на скорости наехал на мать с маленьким сыном. По словам водительницы, она просто перепутала педали. Впоследствии выяснилось, что женщина является тещей народного депутата Виталия Хомутынника, а также экс-кандидата в нардепы и шоумена Сергея Притулы.

Зовут виновницу Лилия Сопельник. А Шевченковский райсуд будет рассматривать вопрос об избрании для нее меры пресечения.

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Полиция сообщила о задержании женщины. Ей сообщено о подозрении в нарушении ПДД, что повлекло телесные повреждения. Статья предусматривает до 8 лет заключения.

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Что связывает Лилию Сопельник с Притулой и Хомутынником?

Дочери Лилии Сопельник Екатерина и Виктория замужем за шоуменом Сергеем Притулой и Виталием Хомутынником соответственно. Так, женщина является бабушкой дочери Сергея Притулы Соломии и сына Виталия Хомутынника Артема.

Что известно о ДТП с участием Лилии Сопельник?

В четверг, 22 августа, на днепровской набережной произошло ДТП, в котором пострадали мать и ее 9-летний сын. Обоих с многочисленными травмами госпитализировали.



По предварительной информации, 59-летняя водитель задним ходом наехала на пешеходов, потому что перепутала педали.