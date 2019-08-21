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      Женщина, которую вместе с дочкой хотели убить под Киевом, ранее заказала избиение своего мужа

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      Юлия Зайкова и ее мать Надежда Головач
      Юлия Зайкова и ее мать Надежда Головач / 4594.com.ua

      Надежда Головач, которую вместе с ее дочерью Юлией Зайковой хотели убить по заказу в Броварах, находится под следствием за похожее преступление.

      Так, в 2017 году правоохранители разоблачили преступную группу, которая напала на местного предпринимателя Александра Головача. Мужчину избили по заказу бывшей жены Надежды Головач, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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      "Она заказывала не убийство, а избиение. Обвинительный акт в отношении нее и исполнителей сейчас находится на рассмотрении в суде. Стадия допроса свидетелей", – написала пресс-секретарь прокуратуры в комментариях к своему сообщению в Facebook.

      Надія Максимець допис

      Что известно об "убийстве" матери и дочери под Киевом?

      17 августа Надежда Головач с дочерью Юлией Зайковой исчезли по дороге в Киев из Броваров, где проживали. Неподалеку от столицы в лесу нашли авто Toyota с документами женщин.

      В полиции сообщили, что мать с дочкой убили по заказу бывшего мужа Надежды Головач – Александра Головача. Исполнителем преступления был ранее судимый за убийства мужчина, которому Александр Головач заплатил 50 тысяч долларов.

      Олександр Головач
      Александр Головач

      Мотивы заказа убийства – совместный бизнес экс-супругов в Броварах: развлекательный комплекс с саунами, мотелем, автомойкой и рестораном. Юлия Зайкова – дочь Надежды от первого брака – совладелица этого бизнеса.

      Экс-супруги после развода в суде спорили из-за имущества. Александр Головач понимал, что решение суда будет в пользу его бывшей жены, поэтому заказал и заплатил за ее убийство. В планировании преступления ему помогала нынешняя жена.

      21 августа правоохранители сообщили, что инсценировали убийство пропавших матери и дочери, чтобы разоблачить и задержать заказчиков преступления. Так, задержали 4 подозреваемых в организации заказного убийства.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Расследования Новости Киева Криминальные новости Криминал
      Источник: 24 канал
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