Женщина, которую вместе с дочкой хотели убить под Киевом, ранее заказала избиение своего мужа

Надежда Головач, которую вместе с ее дочерью Юлией Зайковой хотели убить по заказу в Броварах, находится под следствием за похожее преступление.

Так, в 2017 году правоохранители разоблачили преступную группу, которая напала на местного предпринимателя Александра Головача. Мужчину избили по заказу бывшей жены Надежды Головач, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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"Она заказывала не убийство, а избиение. Обвинительный акт в отношении нее и исполнителей сейчас находится на рассмотрении в суде. Стадия допроса свидетелей", – написала пресс-секретарь прокуратуры в комментариях к своему сообщению в Facebook.

Что известно об "убийстве" матери и дочери под Киевом?

17 августа Надежда Головач с дочерью Юлией Зайковой исчезли по дороге в Киев из Броваров, где проживали. Неподалеку от столицы в лесу нашли авто Toyota с документами женщин.

В полиции сообщили, что мать с дочкой убили по заказу бывшего мужа Надежды Головач – Александра Головача. Исполнителем преступления был ранее судимый за убийства мужчина, которому Александр Головач заплатил 50 тысяч долларов.



Александр Головач

Мотивы заказа убийства – совместный бизнес экс-супругов в Броварах: развлекательный комплекс с саунами, мотелем, автомойкой и рестораном. Юлия Зайкова – дочь Надежды от первого брака – совладелица этого бизнеса.

Экс-супруги после развода в суде спорили из-за имущества. Александр Головач понимал, что решение суда будет в пользу его бывшей жены, поэтому заказал и заплатил за ее убийство. В планировании преступления ему помогала нынешняя жена.

21 августа правоохранители сообщили, что инсценировали убийство пропавших матери и дочери, чтобы разоблачить и задержать заказчиков преступления. Так, задержали 4 подозреваемых в организации заказного убийства.