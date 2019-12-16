Женщина напала на полицейского на вокзале в Киеве

На просьбу оперативника пройти в управление полиции для установления личных данных, правонарушительница ударила полицейского несколько раз в голову. Ее сообщник распылил в лицо сотруднику полиции газ и убежал.

Злоумышленница задержана, а мужчину – разыскивает полиция, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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На столичном вокзале правоохранитель совместно с нацгвардейцями остановили подозрительную группу для проверки. Во время общения правоохранители предложили гражданам пройти в отдел полиции. В ответ злоумышленники начали конфликтовать, а женщина бросилась на полицейского и ударила его несколько раз по голове неизвестным предметом.

Правонарушительницей оказалась 31-летняя жительница Закарпатской области, ранее судимая за кражи.

По данному факту начато уголовное производство. Действия нападающей квалифицируют как угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.