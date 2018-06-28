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Женщина не может жить с петлей на шее, – Маша Ефросинина об отношениях с мужчинами

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Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что раньше страдала от психологического насилия от мужчин и дала личные советы, как смогла это преодолеть.

Об этом она рассказала в интервью изданию ELLE.

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Маша Ефросинина вспомнила, какое количество разводов в год в Украине. Это около 72%.

Современная женщина не может жить с петлей на шее. Она, как влюбляясь или убегая от мамы с папой, выходит замуж и хочет дальше развиваться, носить ребенка в слинге и ходить с ним на работу или на йогу. А не всем мужчинам это нравится,
– отметила телеведущая.

Маша Ефросинина напомнила, что накануне провела опрос в Instagram: "Вы можете на любую тему поговорить со своим мужем?" 75% ответили "да".

Однако в личные сообщения Маши пришло множество сообщений вроде "Поговорить я могу, но не услышит".

Маша Ефросинина призналась, что лично никогда не сталкивался с физическим насилием, однако приходилось с психологическим до знакомства с ее мужем.

Поэтому я знаю, как мужчины унижают женщину в ее хрупком и хрустальном состоянии – состоянии влюбленности. Знаю, как они могут это все огромным ботинком наступить и раздавить в крошку,
– заявила она.

По мнению телеведущей, нужно выселять типичные стереотипы из мужчин.

К примеру, она поделилась историей, когда приготовила утром завтрак любимому (муж – Тимур Хромаев) и он сказал ей: "Маша, если тебе не нравится готовить, то можешь этого не делать. Прогодуемся".

"И все 16 лет, которые мы прожили, я благодарна ему за эти слова. Когда у нас есть время, то мы готовим вместе, иногда привлекая детей. Если времени нет, мы можем куда-то пойти", – призналась Маша.

 

Теги: LifeStyle Психология Маша Ефросинина
Источник: 24 Канал
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