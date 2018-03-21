Женщина невероятно похудела и поделилась своим секретом

37-летняя Аманда Вуд два года назад весила аж 170 килограммов, но благодаря силе воли она сумела существенно похудеть.

Вуд обратилась к диетологу, который посоветовал ей рецепт сбалансированного питания, после чего за два года она легко и без вреда для здоровья сбросила 68 килограммов.

Рецепт врача – это 35% углеводов, 25% жиров и 40% белков.

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Аманда Вуд до и после похудения

Кроме сбалансированного питания Аманда также активно занималась в спортзале.

В своем Instagram Вуд делится своей историей похудения и вдохновляет других, кто имеет похожие проблемы.

Допис, поширений Mandie (150+lbs lost) (@mandies_transformation) 16 Бер 2018 р. о 7:25 PDT

Женщина просто призывает людей любить свое тело и не сдаваться.