Женщина остроумно высмеяла идеальную жизнь в Instagram: фото

Немка Герлдин Вест, которая живет в Кельне, решила остроумным способом показать, что реальная жизнь не такая идеальная, как это показано на многочисленных фото в Instagram.

Девушка начала проект под названием "Instagram vs. Reality" (Instagram против реальности), в котором она демонстрирует фото, отражающие одинаковые ситуации в реальной жизни и как они будут смотреться в Instagram. Читайте также: Девушка показала, что скрывают идеальные кадры в Instagram