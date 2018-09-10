Женщина остроумно высмеяла идеальную жизнь в Instagram: фото
Немка Герлдин Вест, которая живет в Кельне, решила остроумным способом показать, что реальная жизнь не такая идеальная, как это показано на многочисленных фото в Instagram.
Девушка начала проект под названием "Instagram vs. Reality" (Instagram против реальности), в котором она демонстрирует фото, отражающие одинаковые ситуации в реальной жизни и как они будут смотреться в Instagram.
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Источник: 24 Канал
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