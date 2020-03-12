Женщина "пошла по делам" на несколько дней и забыла о собственных детях

В Одесской области мать на несколько дней оставила троих детей одних в квартире.

В больницу попал двухлетний мальчик с простудой. О состоянии ребенка сообщила соседка мальчика. На квартиру, где проживают дети, выехали правоохранители и представители службы по делам детей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным правоохранителей, 33-летняя жительница Измаила – мать-одиночка, воспитывающая трех несовершеннолетних детей. Детям от двух до восьми лет. Полиция также выяснила, что с детьми в течение трех дней никого не было.

В квартире царил беспорядок и антисанитария, еда была испорчена. Поэтому правоохранители приняли решение поместить несовершеннолетних в реабилитационный центр.

Мать пришла в полицию и поинтересовалась судьбой детей только через сутки. В полиции добавили, пока женщина будет наводить порядок в квартире и будет проходить переоценку ценностей, дети останутся в реабилитационном центре.