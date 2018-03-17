В городе Коростень, что в Житомирской области, женщина покончила жизнь самоубийством, прыгнув с 45-метрового моста в реку Уж.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Очевидцы происшествия вызвали спасателей, чтобы те смогли достать тело самоубийцы, поскольку была надежда, что она еще жива.

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Тело женщины обнаружили у моста в воде на расстоянии около 6 метров от берега. Спасатели ГСЧС извлекли женщину из воды, однако, медики констатировали ее смерть – легкие разорвались от большого количества воды, попавшей в организм.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Вероятно, причиной совершенного стал бытовой конфликт.

Женщина прыгнула с 45-метрового моста в Житомирской области

Как известно, только за последние три года с этого моста прыгнули 15 человек. Возле моста установили камеры наблюдения, поэтому некоторых удалось спасти.

Женщина прыгнула с 45-метрового моста в Житомирской области