17:25
17 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 18°C
  • понедельник
    28°C 19°C
  • вторник
    28°C 17°C
  • среда
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Женщина с ножом набросилась на людей в супермаркете с криками "Аллах Акбар"

98 Читати новину українською
Женщина с ножом напала на людей во Франции
Женщина с ножом напала на людей во Франции / Varmatin.com

На юге Франции неизвестная женщина, выкрикивая "Аллах Акбар" ранил двух посетителей супермаркета.

Инцидент случился в городе Ла-Сейн-сюр-Мэр, что в департаменте Вар на юге Франции.

Читайте также: Нападение с ножом в Париже: названо имя террориста

Как пишут французские СМИ, в результате нападения ранен один посетитель и один сотрудник супермаркета Leclerc.

Местное издание Var Matin пишет, что инцидент произошел примерно в 10:30 утром в воскресенье.

На вид молодая женщина была одета в черное и конфликт сначала выглядел, как спор между двумя посетителями супермаркета, однако впоследствии вмешался кассир.

Женщина на арабском воскликнула: "Велик Аллах" и ножом ранила двух человек.

До прибытия полиции ее задержали и уже впоследствии передали правоохранителям.

Сообщается, что кассир потерпел нетяжелое ранение возле глаза, а покупателю был нанесен удар в область грудной клетки и его пришлось госпитализировать.

Теги: Криминальные новости Новости Франции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук