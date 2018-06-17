Женщина с ножом набросилась на людей в супермаркете с криками "Аллах Акбар"
На юге Франции неизвестная женщина, выкрикивая "Аллах Акбар" ранил двух посетителей супермаркета.
Инцидент случился в городе Ла-Сейн-сюр-Мэр, что в департаменте Вар на юге Франции.
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Как пишут французские СМИ, в результате нападения ранен один посетитель и один сотрудник супермаркета Leclerc.
Местное издание Var Matin пишет, что инцидент произошел примерно в 10:30 утром в воскресенье.
На вид молодая женщина была одета в черное и конфликт сначала выглядел, как спор между двумя посетителями супермаркета, однако впоследствии вмешался кассир.
Женщина на арабском воскликнула: "Велик Аллах" и ножом ранила двух человек.
До прибытия полиции ее задержали и уже впоследствии передали правоохранителям.
Сообщается, что кассир потерпел нетяжелое ранение возле глаза, а покупателю был нанесен удар в область грудной клетки и его пришлось госпитализировать.
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