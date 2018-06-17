Женщина с ножом набросилась на людей в супермаркете с криками "Аллах Акбар"

На юге Франции неизвестная женщина, выкрикивая "Аллах Акбар" ранил двух посетителей супермаркета.

Инцидент случился в городе Ла-Сейн-сюр-Мэр, что в департаменте Вар на юге Франции.

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Как пишут французские СМИ, в результате нападения ранен один посетитель и один сотрудник супермаркета Leclerc.

Местное издание Var Matin пишет, что инцидент произошел примерно в 10:30 утром в воскресенье.

На вид молодая женщина была одета в черное и конфликт сначала выглядел, как спор между двумя посетителями супермаркета, однако впоследствии вмешался кассир.

Женщина на арабском воскликнула: "Велик Аллах" и ножом ранила двух человек.

Agression à La Seyne-sur-Mer : une personne blessée au thorax a été hospitalisée, une caissière z été blessée plus légèrementhttps://t.co/QI6aZM6mW1 pic.twitter.com/FCfXMmz38v — BFMTV (@BFMTV) 17 червня 2018 р.

Une femme blesse deux personnes à la Seyne-sur-Mer au cutter en criant "Allah akbar" #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) 17 червня 2018 р.

Agression au cutter à La Seyne-sur-Mer (Var) pic.twitter.com/z7lxd9YqMN — BFMTV (@BFMTV) 17 червня 2018 р.

До прибытия полиции ее задержали и уже впоследствии передали правоохранителям.

Сообщается, что кассир потерпел нетяжелое ранение возле глаза, а покупателю был нанесен удар в область грудной клетки и его пришлось госпитализировать.